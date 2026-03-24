Ощадбанк після інциденту із затриманням інкасаторів та вилученням валюти та цінностей в Угорщині призупинив перевезення за кордоном, але наразі опрацьовує нові маршрути. Про це розповів голова правління Ощадбанку Юрій Каціон, пише Кореспондент.

“З моменту інциденту ми не здійснювали завезення коштів. Ми опрацьовуємо нові безпечні маршрути з урахуванням ризиків, які ми побачили, використовуючи територію Угорщини”, – зазначив він.

За словами Каціона, Ощадбанк – єдиний з комерційних банків України, який на сьогоднішній день має діючу ліцензію на такі перевезення територією Євросоюзу.

“Саме тому ми маємо змогу закуповувати валюту без посередників”, – пояснив він.

Як заявив голова правління Ощадбанку, готівка з ЄС транспортувалася для забезпечення стабільного готівкового обігу в Україні і наземна логістика – єдиний варіант завезення на територію України для банків. Раніше такі перевезення здійснювалися авіацією.

Каціон додав, що зараз Національний банк України покриває попит на валюту на внутрішньому ринку України з власних резервів. Але “ситуація потребує вирішення”, адже обсяги, які потрібні ринку, є значними.

“Населення та фінансовий сектор потребують забезпечення фізичними грошима”, – сказав він.

За його словами, обіг коштів, які продає і купує населення в Україні складає 6,8 млрд дол, які потрібно завозити на територію України.

За 2025 рік населення купило через каси банків понад 1,451 млн дол та 387 млн євро. У той же час у населення банки купили 522 млн дол та 82 млн євро.

“У 2025 році ми забезпечили постачання валюти для 39 банків України у обсязі один мільярд доларів та 800 мільйонів євро”, – додав Каціон.