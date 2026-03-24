Європейська комісія виділила 25 млн євро на модернізацію українських дитсадків у межах ініціативи “First Steps Forward”. Кошти спрямують на будівництво укриттів, створення безбар’єрного середовища та оновлення ігрових просторів, що дозволить повернути до очного навчання понад 2 000 вихованців. Про це повідомляє Міністерство освіти і науки, пише УНН.

Міністр освіти і науки України Оксен Лісовий пояснив значення цих інвестицій: “25 мільйонів євро в межах “First Steps Forward” будуть інвестовані для створення безпечного середовища та комплексну модернізацію приміщень закладів дошкільної освіти відповідно до нових підходів та стандартів освіти”.

У межах фінансування буде реалізовано:

підтримку громад і працівників сфери дошкільної освіти

облаштування укриттів подвійного призначення

комплексне оновлення приміщень закладів дошкільної освіти з акцентом на створення безбар’єрного середовища

облаштування безпечних і функціональних просторів для навчання, гри та розвитку дітей

Громади для участі в проєкті відбиратимуть за допомогою цифрової системи на основі реальних потреб. Найбільшу увагу приділятимуть регіонам, де доступ до освіти критично обмежений, що заважає батькам повернутися до роботи. Реалізація ініціативи розпочнеться у квітні 2026 року і триватиме три роки.

Раніше в цей сектор уже було залучено 30 млн доларів через програму LEARN. Нове фінансування від ЄС дозволить розширити ці зусилля капітальними інвестиціями. Проєкт є частиною євроінтеграційного шляху України, оскільки модернізація дитячих садків відповідає стандартам ЄС щодо інклюзивного та дитиноцентричного освітнього середовища.