Про госпіталізацію хлопців 14 та 15 років з тілесними ушкодженнями до відділення поліції № 4 Миколаївського райуправління повідомили медики. Лікарі діагностували у хлопців хімічні опіки, мінно-вибухову травму, переломи та розривні рани.

Як повідомили в поліції Миколаївської області, поліцейські встановили, що неповнолітні зазнали травми, перебуваючи за каналом у полі, де знайшли регенеративний патрон та рідину, яку в подальшому залили у вказаний патрон.

На місці події слідчо-оперативна група та фахівці вибухотехнічної служби виявили та вилучили залишки регенеративного патрона та пластикову ємність із рідиною. За попередніми висновками, вибух стався внаслідок хімічної реакції.

Нині хлопці перебувають у лікарні. Їх стан лікарі оцінюють, як середньої тяжкості.

Вирішується питання щодо призначення експертних досліджень.

За вказаним фактом слідчі відділення поліції № 4 Миколаївського райуправління поліції розпочали кримінальне провадження за ст. 128 КК України «Необережне тяжке або середньої тяжкості тілесне ушкодження».

Поліцейські встановлюють усі обставини події. Триває досудове розслідування.

