Кремль розпочав нову інформаційну операцію на міжнародному рівні. Її мета – розмити образ країни-агресора через переведення дискурсу з площини «росіяни проти українців» у площину «правильні українці проти українців».

Про це пише Служба зовнішньої розвідки України.

-Це не перша спроба кремлівських піарників перефарбувати повномасштабну війну на громадянський конфлікт, у якому росія нібито лише «підтримує зганьблений братній народ». Схожі меседжі активно просувалися після тимчасової окупації Криму та частини Донецької й Луганської областей у 2014 році – і ось знову набирають обертів.

Останнім часом низка відомих медійних російських політиків і кремлівських посіпак «несподівано згадала» про своє українське походження. Явище цілком логічне: за переписом населення рф 2021 року українці посідали восьме місце за чисельністю, тож дехто справді зробив кар’єру в кремлівських коридорах. Однак очевидно, що наказ більше не позиціонувати себе «виключно росіянином» надійшов із самого верху. За офіційною логікою москви, «правильні» українці – ті, що розуміють і підтримують імперські амбіції рф і давно вже стали громадянами росії. Саме вони мають вести потенційний діалог з Україною.

Наприкінці лютого постпред рф при ООН васілій нєбєнзя під час засідання Радбезу похвалився своїм «щирим» українським корінням. Меседж одразу підхопив відомий колаборант, а нині посол з особливих доручень МЗС рф радіон мірошник – і пішов ще далі, взявшись доводити еталонність власного українського прізвища. Показово, що «підсвітили» українське походження саме представники дипломатичного корпусу рф. І все це – на тлі «головних» російських переговорників владіміра мєдінського та кірілла дмітрієва, які, як відомо, народилися в Черкаській області та Києві відповідно.

Логіка операції прозора. Якщо міжнародна спільнота сприйме наратив «українці воюють з українцями» і «спілкуються між собою на переговорах», то це відкриє москві шлях до пониження статусу конфлікту за міжнародною кваліфікацією. Менший статус – менша відповідальність: менше репарацій Україні, менше вироків у міжнародних судах. Кампанія запущена невипадково саме зараз – на тлі планів міжнародної спільноти розпочати роботу Спеціального трибуналу щодо злочину агресії проти України до кінця 2026 року.

валєнтіна матвієнко, дмітрій мєдвєдєв, сєргєй шойгу, сєргєй кірієнко – у кожного є частка української крові. Але про це вони, мабуть, згадають уже на лаві підсудних, йдеться у повідомленні.

ІншеТВ помітило ще один інформаційний епізод, який може бути початком більшої інформаційної операції. Днями Микола Азаров, поплічник Януковича, який зробив в Україні кар’єру від міністра економіки до прем’єра, в ефірі “Спутника” “попросив вибачення” у росіян за те, що буцімто саме він був настільки успішним управлінцем, що створив таку стійку енергосистему, завдяки якій Україна витримала всі удари і “досі жива”. Таким чином “Азіров”, який відомий в Україні завдяки мемному виразу про “кровосісі” і “досіть скігліті”, бо так і не навчився пристойно розмовляти українською навіть на державних посадах, може стати першою ластівкою нової пропагандистської операції, мета якої – переконати всіх, що все, що є доброго в Україні, зробили росіяни.

Слідкуємо, це навіть весело.