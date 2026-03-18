У січні – лютому 2026 року підрозділом податкового аудиту Головного управління ДПС у Миколаївській області проведено 130 документальних та фактичних перевірок.

За результатами перевірок до бюджету донараховано грошових зобов’язань у сумі 114,3 млн гривень. Узгоджено грошових зобов’язань за актами поточного та минулих років – 105 млн гривень. Сплачено (погашено) донарахованих сум – 9,4 млн гривень.

З метою забезпечення додаткових надходжень до бюджету за результатами перевірок: зменшено суму ПДВ, заявлену до відшкодування з бюджету – 1,4 тис. грн та зменшено суму від’ємного значення, що зараховується до складу податкового кредиту наступного звітного періоду у розмірі 29,5 млн гривень.

Звертаємо увагу, що податковий контроль податкова служба здійснює з урахуванням рішення РНБО про запровадження правових і організаційних заходів щодо мораторію на безпідставні перевірки та втручання державних органів у діяльність бізнесу, та виключно на підставі ризик-орієнтованого підходу і за наявності високих ступенів ризику.

Дякуємо сумлінним суб’єктам господарювання за усвідомлення важливості своєчасної сплати усіх належних сум податків та зборів до бюджету, адже наразі, під час війни, для країни важлива кожна додатково сплачена в бюджет гривня.

Головне управління ДПС у Миколаївській області