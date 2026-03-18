Президент України Володимир Зеленський заявив, що в нього погані передчуття щодо того, як війна на Близькому Сході вплине на переговори про мир в Україні.

“У мене дуже недобрі передчуття щодо впливу цієї війни на ситуацію в Україні, – сказав Зеленський. – Фокус уваги Америки – на Близькому Сході більше, ніж в Україні, на жаль. Тому ви бачите, що наші дипломатичні зустрічі, тристоронні зустрічі постійно відкладаються. А причина одна – війна в Ірані”.

Під час свого візиту до Великої Британії напередодні Зеленський дав ексклюзивне інтерв’ю ведучій BBC Лорі Кунсберг. Серед іншого Кунсберг запитала Зеленського, чи турбує його, що конфлікт на Близькому Сході відверне увагу людей від того, що відбувається в Україні.

На уточнювальне запитання, як відбувається цими днями переговорний процес, Зеленський відповів: “Президент Трамп зосереджений на Ірані”.

“Переговорні групи розмовляють між собою. Наша група розмовляє з американською стороною щодня. Я знаю, що американці теж розмовляють із росіянами щодня”.

“Американська сторона через цю війну в Ірані сказала, що готова прийняти обидві сторони в Америці. Ми підтвердили свою участь, але росіяни проти зустрічі у Сполучених Штатах Америки. Тому ми поки що намагаємося фокусуватися на Америці, пропонуючи дату та місце. Україна підтримає будь-яку дату та будь-яке місце, але точно не в Росії”, – додав президент України.

Підпис до фото,Зеленський дав інтерв’ю ведучій BBC Лорі Кунсберг

Відповідаючи на запитання, чи зробили дії Трампа світ більш небезпечним, Зеленський сказав: “Я не матиму справедливої ​​відповіді на це. Я намагаюся говорити об’єктивно, а не суб’єктивно. Тому я вважаю, що будь-який розкол у НАТО послабить обидві сторони”.

Зеленський закликав Дональда Трампа та британського премʼєра Кіра Стармера зустрітися та знайти спільну мову після неодноразової критики президента США на адресу британського лідера.

Зеленський додав, що хоча він не вказуватиме Трампу, що робити, їм слід зустрітися, щоб “перезавантажити відносини”.

Війна, розпалена ударами США та Ізраїлю по Ірану, переросла в дипломатичний конфлікт. Президент Трамп дорікнув союзникам по НАТО і Стармеру за те, що він не відправив своїх військових на Близький Схід.

У своїй останній атаці у вівторок Трамп заявив, що Стармер – не Вінстон Черчилль, додавши, що хоча він вважає прем’єр-міністра Великої Британії “хорошою людиною”, він “розчарований”.

Відповідь сера Кіра залишилася непохитною, він наполягає, що Британію не втягнуть у ширшу війну, водночас Даунінг-стріт наголосила на “міцних” стосунках між США та Великою Британією.

Підпис до фото,Володимир Зеленський припустив, що технологія, розроблена в Україні, могла б допомогти захистити британську авіабазу Акротирі, яка зазнала атаки безпілотника на початку цього місяця на Кіпрі

Британський премʼєр у вівторок привітав Зеленського у своїй резиденції на Даунінг-стріт. Британія стала черговою зупинкою в турі українського лідера європейськими столицями.

Минулого тижня Зеленський відвідав Париж, а в середу вирушає до Мадрида. Ці візити відбуваються на тлі того, як конфлікт на Близькому Сході затьмарює чотирирічну боротьбу України проти повномасштабного вторгнення Росії.

“Я думаю, що ми маємо чітко усвідомлювали, що увага повинна залишатися зосередженою на Україні”, – сказав Стармер.

Під час свого візиту до Британії Володимир Зеленський виступив перед членами британського парламенту.

“Режими в Росії та Ірані – брати за ненавистю, і тому вони також – брати за зброєю”, – сказав Зеленський.

“Ми хочемо, щоб режими, побудовані на ненависті, ніколи і ні в чому не перемагали. І ми хочемо, щоб жоден такий режим не загрожував Європі чи нашим партнерам”.

Підпис до фото,Зеленський виступає у британському парламенті

Зеленський заявив британським політикам, що Україна з необхідності стала піонером у сучасній війні і тепер навчена методам, якими вона може поділитися зі союзниками.

Серед присутніх у переповненій залі парламенту у Вестмінстері були Кір Стармер, генсек НАТО Марк Рютте, міністр оборони Британії Джон Гілі та лідери опозиційних партій.