Після Ради кантонів (малої палати парламенту) Національна рада (велика палата) вейцарії минулого тижня також висловилася на користь депутатської ініціативи, яка передбачає розробку нової державної стратегії у сфері надання притулку.

Зокрема, передбачається суттєво обмежити кількість заяв про надання притулку у Швейцарії, передає SWI.

Як зазначено в тексті схваленої палатою депутатської ініціативи, внесеної фракцією Швейцарської народної партії (SVP), стратегія Федеральної ради під назвою Asylstrategie 2027 «насправді стратегією не є». Тому уряд має представити новий варіант, який, серед іншого, передбачав би обмеження возз’єднання сімей. Національна рада схвалила цю ініціативу під час надзвичайної сесії, присвяченої питанням безпеки.

Крім того, автори цієї парламентської ініціативи вимагають істотно скоротити кількість клопотань про надання притулку та пов’язані з ними витрати, а також обмежити злочинність серед прохачів притулку. Процедури розгляду клопотань і скарг, на їхню думку, мають бути прискорені, а кількість висилок збільшена.

Напередодні Рада кантонів уже схвалила аналогічну ініціативу, подану Ханнесом Германном від Швейцарської народної партії, кантон Шаффхаузен.

