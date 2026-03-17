17 березня до відділу поліції № 1 Миколаївського районного управління надійшло повідомлення про те, що під час заходів з оповіщення громадян спільний наряд військовослужбовців ТЦК та СП і поліції намагався перевірити документи у чоловіка, однак той відмовився їх надати. Поводячись агресивно, він завдав ножових поранень правоохоронцю та військовослужбовцю ТЦК та СП.

Про це повідомили в поліції Миколаївської області, передає Інше ТВ.

Внаслідок отриманих поранень поліцейського та військовослужбовця ТЦК та СП госпіталізовано.

Правоохоронці оперативно встановили та затримали зловмисника в порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України. Ним виявився 33-річний місцевий мешканець. Також вилучено знаряддя злочину – ніж.



Дії зловмисника слідчі кваліфікували за ст. 348 КК України («Посягання на життя працівника правоохоронного органу або військовослужбовця»). Затриманому загрожує позбавлення волі на строк від 9 до 15 років або довічне позбавлення волі.

