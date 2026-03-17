В Україні створюють систему центрів компетенцій військових технологій при Міністерстві оборони. Найближчим часом за кожним ключовим напрямом сучасної війни з’явиться окремий центр: дрони, Middle Strike, Deep Strike, артилерія та інші. Про це повідомив міністр оборони України Михайло Федоров, пише Кореспондент.

“Завдання центрів – постійно аналізувати поле бою, технології та визначати наступні кроки розвитку. У технологічній війні перемагає той, хто швидше проходить цикл інновацій. Першим таким центром стає Defense AI Center “A1″, який ми реалізуємо за підтримки уряду Великої Британії”, – зазначив він.

Основні завдання центру:

аналіз бойових даних;

прогнозування дій ворога;

розвиток автономних систем;

нові інструменти управління.

За словами Федорова. Центр допоможе швидше перетворювати бойовий досвід і дані з фронту на технологічні рішення та прискорювати впровадження інновацій у військах.

“AI-рішення стануть частиною кожного домену сучасної війни – від розвідки до управління. Наше завдання – створити найефективнішу оборонну систему Європи. Це AI-driven армія нового покоління, що базується на швидкості інновацій, автономних системах і мережевій перевазі”, – наголосив Федоров.