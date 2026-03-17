Сьогодні, у Головному управлінні ДПС у Миколаївській області відбулося чергове засідання Громадської ради за участю керівництва, фахівців податкової служби та представників громадськості і бізнесу. Під час зустрічі обговорено низку актуальних питань, спрямованих на підвищення ефективності податкового адміністрування та розвитку партнерських відносин із бізнесом і громадами регіону.

Одним із ключових питань стало впровадження спільного сервісу податкової служби та служби зайнятості щодо податкового супроводу учасників грантової програми «Власна справа» і майбутніх підприємців. Учасники засідання відзначили важливість такої ініціативи для підтримки малого бізнесу, створення нових робочих місць та розвитку підприємницької активності в області.

Також було проаналізовано результати надходжень до бюджетів усіх рівнів від платників Миколаївщини у січні – лютому 2026 року. Наголошено на позитивній динаміці наповнення бюджетів, що є результатом спільної відповідальної позиції бізнесу та ефективної роботи податкових органів.

Окрему увагу приділено організації та аналізу розгляду скарг і звернень платників податків у 2025 році та за два місяці 2026 року. Підкреслено необхідність забезпечення відкритості, прозорості та оперативності у комунікації з платниками.

У ході засідання також обговорено питання протидії дробленню бізнесу, погашення податкового боргу, а також налагодження ефективної взаємодії з територіальними громадами щодо наповнення місцевих бюджетів. Важливим напрямом роботи залишається легалізація зайнятості та підприємницької діяльності, що сприятиме соціально-економічній стабільності регіону.

Голова Громадської ради Іван Сакаль зазначив: відкритий діалог між податковою службою, бізнесом і громадськістю є запорукою формування довіри та ефективного вирішення актуальних питань. Сьогодні ми бачимо реальні результати такої співпраці та маємо рухатися далі у цьому напрямі.

У свою чергу, начальник Головного управління ДПС у Миколаївській області Валерій Політило підкреслив: для нас важливо не лише забезпечувати наповнення бюджетів, а й створювати комфортні умови для ведення бізнесу. Саме тому ми розвиваємо сервіси, посилюємо консультаційну підтримку та працюємо над мінімізацією ризиків для платників.

Під час засідання очільник ДПС Миколаївщини від імені податкового колективу області щиро привітав голову Громадської ради Івана Сакаля з нагоди 60-річного ювілею. Висловив подяку за багаторічну плідну працю, активну громадянську позицію, вагомий внесок у розвиток конструктивного діалогу між владою та громадськістю.

Засідання підтвердило важливість системної взаємодії між усіма зацікавленими сторонами задля забезпечення стабільного розвитку регіону та підвищення рівня податкової культури.