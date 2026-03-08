У неділю, 8 березня, поблизу села Озеро Луцького району група оповіщення, яка виконувала службове завдання з доставлення військовозобов’язаного до ТЦК, зазнала нападу з боку групи цивільних осіб.

Про це повідомили у Волинському обласному ТЦК та СП.

Близько семи цивільних автомобілів наздогнали службовий автомобіль ТЦК та почали навмисно блокувати його рух, здійснюючи небезпечні маневри. У результаті таких дій службовий автомобіль з’їхав у кювет.

Після цього група осіб застосувала силу до військовослужбовців, розбила скло автомобіля та силоміць звільнила військовозобов’язаного, якого доставляли до ТЦК.

Унаслідок нападу:

▪️ один військовослужбовець отримав травму голови;

▪️ ще один військовослужбовець має садну на передпліччі та обличчі, оскільки нападники розбили переднє пасажирське скло автомобіля.

Наразі стан військовослужбовців стабільний.

Особа, яку незаконно звільнили під час нападу, є жителем міста Запоріжжя та підлягає призову на військову службу.

Інформацію передано до правоохоронних органів.