Головне управління ДПС у Миколаївській області інформує, що станом на 01.03.2026 за даними аналітичної звітності ДПС у контролюючих органах Миколаївської області на податковому обліку перебуває 105,3 тисячі платників податків, що на 197 платників більше порівняно з початком року, серед них: юридичних осіб – 52319 та фізичних осіб – підприємців – 52985 (далі – ФОП).

За січень – лютий 2026 року у податкових інспекціях області взято на податковий облік новозареєстрованих 1244 суб’єкта господарювання (далі – СГ), з них 118 юридичних осіб та 1126 фізичних осіб – підприємців; припинено діяльність 1047 СГ, з них 44 юридичні особи та 1003 фізичні особи – підприємці.

Усього, станом на 01 березня 2026 року по Миколаївській області в Державному реєстрі фізичних осіб – платників податків (далі – ДРФО) зареєстровано понад 1,1 мільйона фізичних осіб. Крім того, 2530 фізичних осіб зареєстровані в Окремому реєстрі ДРФО. Усього по області в ДРФО та Окремому реєстрі ДРФО зареєстровано 1 мільйон 129 тисяч 653 фізичні особи.

У січні – лютому 2026 року по Миколаївській області в Державному реєстрі фізичних осіб – платників податків та Окремому реєстрі зареєстровано 1325 фізичних осіб, у тому числі 23 іноземних громадянина.

Нагадуємо, що державна реєстрація суб’єктів господарювання – обов’язкова умова здійснення усіх видів підприємницької діяльності та запорука законності її ведення.

Дякуємо платникам за сумлінне виконання своїх конституційних обов’язків!

Головне управління ДПС у Миколаївській області