Іран заперечив інформацію про спроби налагодити контакти з адміністрацією Дональд Трамп та домовитися зі США про припинення бойових дій і дипломатичне врегулювання конфлікту.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву міністра закордонних справ Ірану Аббаса Аракчі.

Глава МЗС Ірану прокоментував повідомлення ЗМІ про нібито відновлення його контактів зі спецпосланцем президента США Стівом Віткоффом.

За його словами, останній контакт відбувся ще до рішення американського лідера завдати удару по Ірану, що, як зазначив міністр, фактично зруйнувало дипломатичний процес.

“Мій останній контакт з Віткофом відбувся до рішення його роботодавця знищити дипломатію черговим незаконним військовим нападом на Іран”, – заявив Аракчі.

Він додав, що “будь-яке твердження про протилежне, схоже, спрямоване виключно на те, щоб ввести в оману нафтотрейдерів та громадськість”.