З 27 лютого по 1 березня у Києві проходив чемпіонат України з хортингу у розділах «двобій» та «форма».

У змаганнях взяли участь понад 350 спортсменів з 16 областей України. Миколаївську область на змаганнях представили спортсмени з Первомайська та Мигії, які продемонстрували високий рівень підготовки та здобули 9 нагород.

Про це повідомили в пресслужбі Миколаївської ОВА, передає Інше ТВ.

Так, Макар Мокряк здобув «золото». Зі срібними нагородами – Станіслав Родольчук, Анна Лиховід та Богдан Колесник. А Назар Мілько, Михайло Ставратій, Захар Ставратій, Анастасія Лисенко та Богдан Савчак здобули бронзові нагороди.

