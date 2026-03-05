Президент Володимир Зеленський повідомив про проведення консультацій із лідерами країн Близького Сходу щодо передавання їм досвіду боротьби з іранськими дронами «Шахед» в обмін на ракети до Patriot, яких так потребує Україна.

Про це глава держави сказав 5 березня під час спілкування з журналістами, передає ТСН.

За словами президента, консультації вже відбуваються з низкою партнерів у регіоні.

«Ми проводимо консультації з усіма лідерами, я особисто з близького кола: Катар, Емірати, Бахрейн, Йорданія. Думаю, сьогодні поговорю ще з, не можна казати з ким, чому? Думаю, сьогодні поговорю ще з кимось. В будь-якому випадку проводимо з усіма консультації, і всі консультації говорять про те, що людям потрібна ППО, а саме наше знання і експертиза», — сказав Зеленський.

Близький Схід збиває «Шахеди» дорогими ракетами до Patriot

Він пояснив, що під час нещодавніх атак країни Близького Сходу витратили значну кількість ракет-перехоплювачів до систем Patriot.

«Ракет PAC-3 на Близькому Сході країни в цілому використали десь 800 плюс ракет за ці атаки. Україна ніколи не мала за весь цей час стільки ракет для відбиття ударів. За ці три доби було 800 плюс ракет», — повідомив президент.

Він зазначив, що перший день іранських атак став шоковим для країн Близького Сходу, через що їхні армії застосовували всі доступні засоби.

«Зрозуміло, що перша доба вона шокова для Близького Сходу, і це зрозуміло чому. Ми всі пам’ятаємо масові удари „Шахедів“. І під час шокових ударів, зрозуміло, всі використовували все, що було: PAC-2, PAC-3. Тобто тут питання тому, що немає відповідного досвіду», — зауважив Зеленський.

Він наголосив, що нині країни вже починають краще розуміти ситуацію, однак лише систем Patriot буде недостатньо для повноцінного захисту.

Україна пропонує досвід в обмін на ракети до Patriot

За його словами, Україна пропонує партнерам співпрацю: обмін досвідом і допомогу з організацією перехоплення повітряних цілей в обмін на ракети для українських систем ППО.

«Я вчора вів консультації з усіма — від головного начальника Генштабу, міністра оборони, наших військових менеджментів, розвідки, тощо. Ми чітко зрозуміли, яка кількість нам потрібна, і яку кількість ми можемо додатково дуже швидко виробляти, якщо буде у нас ось такий діалог з нашими партнерами. А окрім цього, експертизу ми дамо точно: для захисту цивільних і для захисту нафтової інфраструктури, яка, ви бачите, як впливає на весь світ», — розповів президент України.