Станом на сьогоднішній день на ремонт автомобільних доріг необхідно 52 млрд гривень.

Про це на брифінгу повідомив президент України Володимир Зеленський.

“Напевно сьогодні гостре питання – це дороги. Сьогодні ми отримали відповідь, зрозуміла цифра. Уряд буде працювати, цифра немаленька, потрібна для ремонту 52 мільярди гривень на сьогодні. Але важливо, на мій погляд, що всі розуміють джерела фінансування всіх цих ремонтів”, – сказав Зеленський під час брифінгу за результатами наради у четвер.

