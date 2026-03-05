-Зараз активно публікують відео, як «Шахед» пролітає на критично низькій висоті над будинком у Полтаві. Це не зупинити відключенням Starlink — бо він їм просто не потрібен, – стверджує Денис Штілерман.

– У кожного українця, який користується Київстар або Vodafone, в мережі фактично встановлено шпигунське ПЗ — «СОРМ». З 2014 року всередині мереж Київстар, які частково належали «Вимпелкому», та Vodafone, які належали МТС, у ядро була вшита система оперативно-розшукових заходів ФСБ РФ — «СОРМ». Щоб зрозуміти, що це не конспірологія, достатньо знати: з 1 липня 2014 року набули чинності вимоги Мінкомзв’язку РФ, які зобов’язують усіх операторів зв’язку встановлювати обладнання СОРМ для передачі даних про трафік ФСБ. Це пряма вимога так званого «закону Ярової». Польоти в режимі FPV над містами України в більшості випадків здійснюються саме завдяки цим операторам — Київстар та Vodafone фізично через «СОРМ» не бачать, як до їхньої мережі підключається «Шахед».

-Тобто якщо поблизу є вишка мобільного зв’язку оператора, ворожий дрон бере весь необхідний для FPV-польоту інтернет-сигнал з неї. Крім того, завдяки «СОРМ» ФСБ отримує доступ до всього трафіку, що йде через мобільного оператора у телефонах споживачів. На щастя, більшість цього трафіку зашифровано. Але ця проблема вирішується відносно просто. Потрібно почергово вимкнути обох операторів на кілька днів, замінити залізо та на нове обладнання заново накатити ядро. З огляду на те, що при відключенні одного оператора роумінг автоматично перемикається на іншого, це не призведе навіть до суттєвого перевантаження мережі.