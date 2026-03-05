“Я щось не пам’ятаю, щоб, коли нам відмовляли у ракетах до Patriot, я казав: «А можна я тоді приїду, зайду на склад і перевірю?», — так президент Зеленський відреагував на вимоги Орбана перевірити, чи реальні пошкодження нафтопроводу “Дружба”.

Про це президент сказав сьогодні на брифінгу.

Водночас він визнає, що він би не відновлював роботу “Дружби”.

«Це російська нафта. Є деякі принципи, які не мають ціни. росіяни нас убивають, а ми повинні дати нафту Орбану, бо він без цієї нафти виграти не може вибори. Тому це моя позиція».

Але далі Зеленський визнав: ЄС каже, що 90 млрд для України будуть заблоковані, якщо не відновиться робота нафтопроводу. Тому Україна чекає від Угорщини та країн ЄС офіційного звернення щодо допуску до пошкодженої інфраструктури нафтопроводу задля перевірки.

«Я не думаю, що представники ЄС нам не довіряють. Я думаю, достатньо нашого слова. Ми за ці роки показали, що ми реальні, правильні партнери», — сказав Зеленський.

Україна може забезпечити технічну можливість роботи нафтопроводу “Дружба” приблизно за місяць–півтора, однак це не означає повного відновлення пошкодженої інфраструктури.

За його словами, це питання обговорювалося з президентом Європейської ради Антоніу Коштою. Україна планує отримати оцінку від керівника НАК “Нафтогаз України” щодо можливих термінів ремонту.

“Ми домовилися, що запитаємо керівника “Нафтогазу”. Я йому довіряю, мені в цьому не потрібні спеціалісти з різних країн. Він може сказати, скільки часу потрібно на відновлення. Сьогодні звучить інформація, що впродовж місяця–півтора цей нафтопровід може запрацювати”, – сказав Зеленський.

Водночас президент підкреслив, що йдеться лише про можливість відновлення роботи інфраструктури, а не про повну реконструкцію зруйнованих об’єктів.

“Ми можемо передати інформацію, що впродовж цих півтора місяця відновлення можливе, якщо країни ЄС не знайдуть іншого варіанту не блокувати виділення кредиту, а лише через те, що ми повинні дати російську нафту Угорщині і Словаччині. Ми все підготуємо, а рішення буде за ними”, – зазначив він.

У свою чергу голова “Нафтогазу” Сергій Корецький пояснив, що нафтопровід “Дружба” – це не лише сама труба, а ціла інфраструктура, яка забезпечує перекачування нафти.

За його словами, 27 січня внаслідок атаки дронів було суттєво пошкоджено основну перекачувальну станцію в місті Броди у Львівській області. Частину безпілотників збили, однак один із них спричинив пожежу, що призвела до руйнування резервуара ємністю 75 тисяч тонн, який був одним із найбільших у Європі.

Корецький зазначив, що відновлення такого резервуара у попередньому вигляді не має сенсу ні з технологічної, ні з безпекової точки зору, адже він може знову стати мішенню для атак. Натомість, на його думку, доцільніше будувати підземні резервуарні парки казематного типу за стандартами НАТО, які забезпечують безпечне зберігання різних сортів нафти та стійкість до обстрілів.

Він пояснив, що інфраструктура нафтопроводу включає насосні агрегати, компресори та інші елементи, тому відновлення потребує комплексних робіт. Зокрема, для безпечної експлуатації необхідно створити скидний резервуар, який дозволяє знижувати критичний тиск у трубопроводі та запобігати екологічним аваріям.

Корецький також розповів, що під час пожежі на резервуарі існувала загроза масштабного розливу нафти, тому було ухвалено рішення тимчасово перекачувати нафту в трубопровід, щоб зменшити ризик екологічної катастрофи.

“Або ми чекали б, поки десятки тисяч тонн нафти виллються, або відправляємо її в трубопровід, щоб зменшити час гасіння пожежі. Ми обрали другий варіант”, – пояснив він.

За словами керівника “Нафтогазу”, наразі тривають ремонтні роботи та будівництво трубопроводу-перемички, який дозволить переорієнтувати потоки нафти з пошкодженого резервуара на іншу резервуарну групу.

Очікується, що за місяць–півтора можна буде забезпечити технологічну можливість роботи інфраструктури. Паралельно готується проєктно-кошторисна документація, яка визначить реальну вартість повного відновлення та будівництва нових підземних резервуарів.

Корецький додав, що в країнах ЄС лише підготовка такого проєкту могла б зайняти від трьох до шести місяців.



В той же час Орбан завив, що зламає непоступливість України силою:

“Не буде ніяких угод, ніяких компромісів. Ми силою зламаємо українську нафтову блокаду. Нафта Угорщини незабаром знову потече трубопроводом “Дружба”, – заявив угорський він.