Український уряд планує спрямувати щонайменше 10 мільярдів гривень із резервного фонду на ямковий ремонт доріг після зими. Частину коштів також спрямують на відновлення прифронтових та евакуаційних маршрутів.

Про це заявила прем’єр-міністерка Юлія Свириденко під час брифінгу 5 березня, передає кореспондент Суспільного

Свириденко повідомила, що уряд обговорив обсяги фінансування для ремонту доріг загальнодержавного та місцевого значення, а також прифронтових маршрутів.

За її словами, у державному бюджеті на 2026 рік передбачено 12,6 мільярда гривень у межах програми Міністерство розвитку громад та територій України. Водночас уряд планує додатково спрямувати щонайменше 10 мільярдів гривень із резервного фонду з урахуванням пошкоджень доріг після зимового періоду.

Окрему увагу приділять прифронтовим дорогам, які використовують для евакуації населення та забезпечення логістики. Їхній ремонт фінансуватиметься також із бюджету Міністерство оборони України.

Наразі уряд разом із військовими визначає перелік пріоритетних маршрутів. До цієї роботи залучені Генеральний штаб Збройних сил України та інші профільні відомства.

