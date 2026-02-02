У Миколаєві продовжують ліквідувати наслідки негоди. Всі комунальні підприємства міста працюють у посиленому режимі, аби забезпечити комфорт та безпеку миколаївців.

Про стан робіт на підприємствах звітували під час відкритої апаратної наради сьогодні, 2 лютого, інформує Миколаївська міськрада.

Теплопостачальні підприємства міста “Миколаївська ТЕЦ” та “Миколаївоблтеплоенерго” працюють у штатному режимі. Всі будинки забезпечені теплом. Наразі відключень немає.

“Ми добре підготувалися до морозів: є генератори, зробили запаси палива. Тобто станція працює в штатному режимі. Що стосується підживлення, то цього року ми вперше за останні 10 років досягли нормативних показників. Завдяки допомозі донорів та міста ми замінили майже 40% своїх мереж. І це призвело до тих результатів, які сьогодні ми маємо”, – прозвітував директор “Миколаївської ТЕЦ” Дмитро Мірошниченко.

Бригади КП “Миколаївоблтеплоенерго” працюють цілодобово та без вихідних. Наразі в експлуатації КП знаходяться 217 генераторів, не враховуючи інші джерела.

“Питання цілодобового чергування бригад забезпечено. У Корабельному районі бригади працюють в посиленому режимі, тому що там багато будинків з ІТП. На них встановлені генератори, інвертори, акумулятори. Ця історія продовжується. Наразі ми працюємо з донорами щодо отримання інверторів та акумуляторів на всі об’єкти ІТП”, – розповів директор підприємства Микола Логвінов.

Також він нагадав, що дві бригади підприємства відправилися в Київ і наразі допомагають повернути тепло у будинки столиці. Спеціалісти працюють по 12-14 годин на добу і вже завтра мають повертатися додому.

Точки видачі питної води також знаходяться під постійним контролем фахівців. 28 точок, які обслуговуються КП “Миколаївоблтеплоенерго”, та 42 точки КП “Пілот” працюють. Бригади підприємств постійно об’їжджають по маршруту та контролюють ситуацію, не допускаючи обледеніння.

Також за графіком відбувається підвіз води тролейбусами і трамваями, стабільно працюють дві стаціонарні точки видачі води на базі “Миколаївелектротрансу”.

Подолати ожеледицю та забезпечити безпеку руху на дорогах допомагали працівники КП “ЕЛУ автодоріг”.

Протягом вихідних працювали 9 комбінованих дорожніх машин та 3 великі трактори. За дві доби використали близько 408 тонн солі. Всі магістралі в місті оброблені по 2-3, а деякі ділянки по 4 рази. У гіршому стані перебувають міжквартальні ділянки через нестачу трафіку автомобілів.

“Коли температура досягає 7-8 градусів морозу, сіль вже не так працює, і для того, щоб перетворитись в кашу, вона повинна бути перемішана великим трафіком машин. Тому ці ділянки додатково прибираємо відвалами, КДМ, тракторами. Роботи тривають”, – пояснив директор підприємства Віталій Шевченко.

Міський голова Олександр Сєнкевич попросив директора підприємства звернути додаткову увагу на другорядні дороги та ділянки перед світлофорами, а також під’їзди до лікарень та шкіл.

Безпеку на тротуарах забезпечують працівники КП “Миколаївські парки”. У вихідні на вулицях міста працювали 90 фахівців підприємства та 21 одиниця техніки.

“Працівники в першу чергу посипали зупинки та пішохідні переходи, а потім вже вулиці. Техніка починала обробку з проспекту Центрального, далі проспекти Богоявленський, Миру, вулиця Соборна та центральні вулиці міста. Ця робота продовжується”, – зазначив заступник директора КП Олександр Брижатий.

Мер звернув увагу на те, що за стан прибудинкових територій відповідають управляючі компанії. Він запропонував адміністраціям районів за необхідності штрафувати ті компанії, які не займаються посипкою цих територій.

Також Олександр Сєнкевич відреагував на проблеми руху комунального транспорту дорогами обласного підпорядкування. Він зазначив: незважаючи на те, що ці дороги проходять через місто, вони обслуговуються Службою відновлення, а не нашими КП. Це проспект Героїв України, Веселинівське Шосе, Одеське шосе, вулиця Малко Тернівська, вулиці через Велику і Малу Коренихи та інші. Мер попросив невідкладно повідомляти про проблеми на цих дорогах, аби вчасно зкомунікувати з обласною владою та усунути їх.

