У мережі з’явилися нові матеріали, в яких згадуються українські модельні агентства та окремі особи у контексті справи Джеффрі Епштейна, зокрема, у файлах фігурує агентство Linea12 Models, яке у 2010 році очолювала Марія Манюк, пишуть Українські новини.

У документах також згадується дівчина на ім’я Аліна Бойко з міста Суми — учасниця конкурсу “Міс Україна Всесвіт – 2010”. На той час конкурс “Міс Всесвіт” перебував у власності Дональда Трампа.

Згідно з архівними матеріалами, Аліна Бойко фігурує у переписках, датованих ще 2006 роком, коли їй було 15 років. Для пошуку у файлах використовуються ключові слова Sumy та Kharkivska 33. В архівах також згадується файл із переліком дівчат, який вела Каріна Шуляк, що, за даними дослідників, також перебувала у ланцюгу секс-трафіку. У матеріалах навіть залишено номер матері Аліни як контакт для екстреного зв’язку.

Загалом ім’я Аліни Бойко згадується у документах у період з 2006 по 2014 роки.

Крім Linea12, у файлах фігурують також агентства L-Models, пов’язані з Іриною Тимофєєвою та Станіславом Янкелевським. В обговореннях йдеться про очікування “показу дівчат” представникам.

Окрему увагу привертає згадка про Жан-Люка Брюнеля, якого називали сексуальним хижаком і підозрювали у зґвалтуваннях та тісному зв’язку з Епштейном.

Також на своїй сторінці в Telegram український громадський діяч та блогер Сергій Стерненко оприлюднив допис жінки, яка називає себе колишньою моделлю та стверджує, що власниця українського модельного агентства “Лінія 12” Маша Манюк нібито відправляла дівчат до Джеффрі Епштейна для надання “дорослих” послуг.

Як доказ жінка опублікувала власне фото, яке, за її словами, міститься у файлах Епштейна, а також скріншоти листування. Вона заявляє, що саме Манюк займалася відбором і направленням моделей з України. У дописі також зазначено, що модельне агентство “Лінія 12” продовжує працювати і під час повномасштабної війни. На момент цього листування Маша Манюк була дружиною Юрія Громницького — речника віцепрем’єр-міністра часів президентства Віктора Януковича Бориса Колєснікова.

Наразі жодна з осіб або агентств публічно не прокоментувала згадані матеріали.