Контррозвідка Служби безпеки викрила агента фсб, який за завданням ворога намагався виявити та передати рашистам координати аеродромів у Черкаській області.

Про це повідомили в пресцентрі СБУ, передає Інше ТВ.

Як встановило розслідування, фігурантом виявився 21-річний студент одного із університетів регіону. До уваги рашистів він потрапив, коли шукав «легкі заробітки» у Телеграм-каналах.

За матеріалами справи, у разі виявлення летовищ агент мав додатково з’ясувати інформацію про наявність бойової авіації та особового складу на режимних об’єктах. Для збору розвідданих завербований об’їжджав місцевість, де «на відстані» фотографував територію аеродромної інфраструктури. Згодом для конспірації агент переїхав до Києва, де сподівався на певний час «залягти на дно» у великому місті, щоб потім продовжити шпигувати для рф.

Контррозвідники СБУ викрили фігуранта і затримали у столиці України. Одночасно Служба безпеки провела заходи для убезпечення локацій Сил оборони.

Під час обшуків у затриманого вилучено смартфон, з якого він координував свою діяльність з куратором від фсб.

Слідчі Служби безпеки повідомили агенту про підозру за ч. 2 ст. 111 Кримінального кодексу України (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану).

Зловмисник перебуває під вартою без права внесення застави. Йому загрожує довічне ув’язнення з конфіскацією майна.

Комплексні заходи проводили співробітники СБУ в Черкаській області за процесуального керівництва обласної прокуратури.

