За результатами боротьби з наслідками зледеніння та ожеледиці Миколаївська область увійшла в п’ятірку з 22 областей, які впоралися.

Про це повідомив голова Миколаївської ОВА Віталій Кім, який підкреслив, що складна ситуація була по всій країні.

-Були проблеми з сіллю. Зараз дорожні роботи продовжуються. Щиро дякую дорожникам та поліції. Всі працювали цілодобово та без вихідних.

Загалом з 26 січня в області було:

використано піщано-сольової суміші – 7720 т;

щоденно задіяно робітників – 278 чол.;

працювало 104 одиниці спеціалізованої техніки та понад 120 одиниць техніки від бізнесу та громад.

Станом на зараз проїзд автомобільними дорогами державного значення у Миколаївській області забезпечений, покриття місцями засніжено. Затори автомобільного транспорту відсутні.