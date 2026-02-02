Сьогодні, 2 лютого, Миколаївський міський голова Олександр Сєнкевич представив колективу МКП «Миколаївводоканал» нового генерального директора — Геннадія Ізюмова.

Про це мер поінформував на своєму телеграм-каналі, передає Інше ТВ.

«Це унікальний випадок для Миколаєва, коли керівника такого важливого для міста підприємства обрали через повноцінну конкурсну процедуру за принципами сучасного корпоративного управління.

Геннадій Ізюмов має значний управлінський досвід у сфері житлово-комунального господарства. Раніше він очолював підприємство водопостачання та водовідведення у Маріуполі, тож добре розуміє специфіку роботи великих комунальних систем», – зазначив Олександр Сєнкевич.

За його словами, новий директор «Миколаївводоканалу» уже представив чіткий план дій на перші 100 днів. Серед головних завдань — аудит підприємства, стабілізація його роботи та підготовка основи для подальших системних змін.

Як повідомляло Інше ТВ, минулого тижня Наглядова рада МКП «Миколаївводоканал» за результатами відкритого конкурсного відбору ухвалила рішення про призначення Геннадія Ізюмова на посаду генерального директора підприємства.