Чинний голова ОБСЄ Ігнаціо Кассіс прибув до Києва, підтверджуючи роль організації як платформи для діалогу і готовність підтримувати зусилля щодо досягнення справедливого та міцного миру, анонсуючи при цьому також візит до москви.

Про це пише УНН.

«Як голова ОБСЄ я прибув сьогодні до Києва разом із генеральним секретарем ОБСЄ Сінірліоглу. Я тут, щоб підтвердити роль ОБСЄ як платформи для діалогу та її готовність підтримувати зусилля щодо досягнення справедливого та міцного миру відповідно до міжнародного права та Гельсінських принципів», – написав чинний голова ОБСЄ, голова МЗС Швейцарії Ігнаціо Кассіс у X.

Окремо у коментарях журналістам Кассіс зазначив, що це його п’ятий візит в Україну, але перший у статусі голови ОБСЄ.

“Я тут з посланням – ця війна має припинитися. Ми маємо знайти рішення, і ОБСЄ повинна допомогти в цьому”, – сказав голова ОБСЄ.

Кассіс повідомив, що також планує візит до москви з посланням щодо припинення війни.

“Ми також відправимося до москви з тим же посланням, тому що росія, Україна та інші 55 держав є членами цієї організації. Якщо вони серйозно ставляться до цієї організації, ми всі разом маємо знайти дуже швидко рішення”, – сказав голова ОБСЄ.

Як повідомляло Інше ТВ, «Жодного рішення щодо України без України» – країни Бенілюксу зробили спільну заяву на ОБСЄ