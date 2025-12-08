Жодного рішення щодо України без України.

На цьому наголошується у спільній заяві країн Бенілюксу та України на Раді міністрів закордонних справ ОБСЄ 2025, текст якої 7 грудня оприлюднило МЗС України.

«Ми підтверджуємо нашу непохитну підтримку незалежності, суверенітету та територіальної цілісності України в межах її міжнародно визнаних кордонів, включно з територіальними водами. Ми рішуче й однозначно засуджуємо триваючу загарбницьку війну, яку Російська Федерація веде проти України.

Під час свого візиту до Одеси 26 серпня міністри закордонних справ країн Бенілюксу знову підтвердили свою незмінну відданість Україні. Їхній візит став потужним і однозначним політичним сигналом солідарності та підтвердив непохитну й послідовну позицію країн Бенілюксу перед лицем російської агресії. Міністри на власні очі побачили масштаб руйнувань і серйозність ситуації в сфері безпеки, водночас відзначивши вражаючу стійкість українського народу.

Ми бажаємо ще раз наголосити на ключових принципах, які визначають нашу позицію:

Росія повинна негайно припинити свою загарбницьку війну проти України та дотримуватися Статуту ООН і Гельсінських принципів, забезпечивши встановлення всеосяжного, справедливого й тривалого миру, що гарантуватиме безпеку та стабільність України й Європи й буде ґрунтуватися на нормах і принципах міжнародного права. Ми вітаємо будь-які справжні ініціативи, спрямовані на припинення цієї війни, та підтверджуємо принцип: жодного рішення щодо України без України.

Забезпечення притягнення до відповідальності за всі злочини, скоєні проти України та її народу, включно зі злочином агресії, є нагальним і принциповим завданням. Ми повністю підтримуємо всі зусилля зі встановлення справедливості та забезпечення репарацій жертвам цих злочинів. Ми залишаємося твердо відданими створенню Спеціального трибуналу щодо злочину агресії проти України.

Україна має невід’ємне право вільно обирати власну долю – і своїх союзників – відповідно до Статуту ООН та міжнародного права. Країни Бенілюксу залишаються повністю відданими підтримці України на її шляху до членства в ЄС і євроатлантичної інтеграції.

Україна нагально потребує нашої постійної та посиленої військової й фінансової підтримки. Тому Україна може розраховувати на країни Бенілюксу, які й надалі непохитно надаватимуть політичну, гуманітарну, військову та фінансову допомогу – стільки, скільки буде потрібно, і в тісній координації з нашими міжнародними партнерами.

На завершення ми підтверджуємо, що безпека України є нерозривною з безпекою Європи. Керуючись принципами Гельсінкського Заключного акта та основними зобов’язаннями в рамках ОБСЄ, ми залишаємося сповнені рішучості підтримувати міжнародний порядок, заснований на правилах, і повагу до суверенітету держав», – йдеться в заяві.

