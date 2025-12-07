Верховна представниця Євросоюзу із закордонних справ та політики безпеки Кая Каллас закликала Вашингтон до єдності на тлі нової стратегії національної безпеки США, в якій американці критикують Європу.

Як пише Euronews, про це вона розповіла на Дохійському форумі в Катарі, передає УНІАН.

За словами Каллас, США та Європі слід “триматися разом”. Таким чином, вважає вона, можна буде розв’язати глобальні проблеми, у тому числі припинити війну в Україні. А також протидіяти економічному тиску з боку Китаю.

“Зосередьмося на тому, що ми можемо зробити разом. Я маю на увазі, що ми можемо взяти з цієї стратегії безпеки те, що ми все ще союзники Америки. Ми не завжди маємо спільну думку щодо всього”, – сказала вона.

Видання зазначило, що її слова здаються спробою применшити розбіжності між Вашингтоном та європейськими союзниками по НАТО.

