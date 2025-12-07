Оновлена стратегія національної безпеки США багато в чому відповідає баченню Москви.

Про це заявив прессекретар Кремля Дмитро Пєсков російським журналістам, передає УНІАН.

“Нинішня адміністрація докорінно відрізняється від попередніх, і, звичайно, зараз президент Трамп (Дональд Трамп – президент США, – ред.) сильний з точки зору внутрішньополітичних позицій, і це дає йому можливість корегувати відповідно до свого бачення концепцію”, – сказав він.

Речник Кремля зауважив, що ті коректування, які він помітив, “відповідають багато в чому нашому баченню”.

“І, напевно, можна сподіватися, що це може бути скромною запорукою того, що вдасться конструктивно продовжити спільну роботу над пошуками мирного врегулювання щодо України”, – сказав він.

Окремо Пєсков висловився про “формулювання проти конфронтації і в бік діалогу”, “вибудовування нових відносин” у стратегії.

“Це те, про що говорить Путін. Це, звичайно, радісно, з одного боку, але з іншого, ми знаємо, що буває, коли дуже красиво концептуально все написано, але те, що в них називається deep state, робить все по-іншому. Буває і так. Тому потрібно дуже уважно стежити за тим, яку реалізацію знайде ця концепція”, – додав він.

Як повідомляло Інше ТВ, Дружити з РФ, ворог Європа – Білий дім оголосив нову Національну стратегію безпеки