Для припинення війни в Україні адміністрація США має змінити стратегію, адже та, яку вона використовує, за майже рік, ймовірно, не наблизила мирну угоду.

Про це на шпальтах The Times пише директор Інституту Фрімена Споглі, професор політології та старший науковий співробітник Майкл Макфол, передає «УНІАН».

Рішення президента США Дональда Трампа “безпосередньо взаємодіяти” з російським правителем Володимиром Путіним він назвав “правильним кроком”. Мовляв, неможливо домовитися про завершення війни, розмовляючи лише з однією стороною.

“Але протягом 2025 року Трамп і Віткофф (Стів Віткофф – спеціальний представник США, – ред.) марно намагалися змінити думку Путіна. Нещодавно опублікований 28-пунктний план був сповнений подарунків для російського лідера. Ця стратегія заспокоєння не спрацювала. Насправді вона має протилежний ефект”, – написав Макфол.

За його словами, Путін “привласнив поступки, запропоновані раніше цього року, а потім попросив ще”. Найзухвалішим проханням російського диктатора, вважає експерт, було змусити адміністрацію США чинити тиск на президента України Володимира Зеленського, щоб він відмовився від частини Донбасу, яка перебуває під контролем України. У зв’язку з цим Макфол пояснив, на чому США повинні зосередити свою стратегію щодо закінчення війни в Україні, щоб вона дійсно працювала.

“По-перше, замість того, щоб намагатися змінити думку Путіна, адміністрації Трампа слід зосередитися на зміні його можливостей. Доки Росія може продовжувати захоплювати території в Україні – якими б поступовими вони не були і незалежно від величезної кількості росіян, які мають за це загинути, – Путін продовжуватиме воювати”, – йдеться у статті.

Як зазначив автор, російський правитель зупиниться та серйозно почне переговори лише тоді, коли у нього більше не буде засобів для продовження війни:

“Безвихідь на передовій є необхідною умовою для серйозних мирних переговорів. Цього можна досягти лише за умови, що президент Трамп надасть Україні більше та кращої зброї, а також запровадить і забезпечить виконання більших та кращих санкцій проти Росії”.

На його думку, США повинні надати Україні ракети AIM-9L та AIM-9M для винищувачів F-16, яких зараз дуже не вистачає, а також якомога швидше доставити першу партію ракет AIM-120. Крім того, Україні потрібно більше систем ППО NASAMS. Експерт вважає, що США мають надати Україні ракети Tomahawk, щоб уражати військові цілі глибше у Росії.

Як стверджує автор матеріалу, щоб позбавити Путіна можливостей воювати, адміністрація Трампа мала б вдарити санкціями проти тіньового флоту і всіх російських банків. Також необхідним кроком він вважає передачу Україні заморожених на рахунках у США російських активів, “що полегшило б прийняття аналогічного рішення європейцями”.

“Вони також могли б запровадити санкції – або погрожувати санкціями – проти західних фірм, які дозволяють своїм технологіям потрапляти до російських військових фірм через треті країни. І вони могли б погрожувати вторинними санкціями проти Китаю, щоб зменшити купівлю Пекіном російського експорту енергоносіїв”, – пропонує Макфол.

По-друге, вважає він, адміністрація Трампа повинна відокремити переговори про припинення війни від переговорів про гарантії безпеки Заходу для України.

“Ця друга дискусія має відбутися без участі росіян. Було значною помилкою надати Путіну право голосу в цій розмові. Засновники НАТО не просили Йосипа Сталіна дозволу на створення альянсу в 1949 році. Ніхто не телефонував Микиті Хрущову, щоб дізнатися, чи згоден він на вступ Західної Німеччини до НАТО в 1955 році. Той самий принцип має застосовуватися й сьогодні. Путін не має мати права голосу”, – заявив автор.

Третє, що повинна зробити адміністрація Трампа, – це відокремити питання покращення відносин між США та Росією від припинення війни в Україні:

“Це різні питання. Зокрема, майбутні ділові угоди між США та Росією не повинні бути на порядку денному мирних переговорів. Більшість учасників – два американці та один росіянин – останнього раунду переговорів у Москві цього тижня були бізнесменами. Це не має сенсу. Це також створює враження, що президент Трамп продає українців, щоб американські фірми могли отримувати прибуток у Росії”.

По-четверте, пише Макфол, державний секретар США Марко Рубіо має взяти на себе ініціативу в переговорах як з росіянами, так і з українцями.

“Це називається “човниковою дипломатією” не просто так. Нерозумно, щоб одна людина брала на себе ініціативу в розмовах з Путіним, а хтось інший — з українцями”, – стверджує він.

Макфол додав, що поки не зовсім зрозуміло, чи справді президент Трамп та його команда прагнуть припинити війну на умовах, сприятливих “для процвітаючої, безпечної та незалежної України”:

“Але прийняття плану Б – оскільки план А не спрацював – сигналізувало б про надійне зобов’язання. Подальші аналогічні дії сигналізуватимуть про протилежне”.

