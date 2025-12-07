3-4 грудня стартував етап Всеукраїнських змагань Дитячої ліги пам’яті В. Миронюка — «Різдвяний кубок».

Першими на доріжки столичного спорткомплексу ЦСК ЗСУ вийшли понад 250 юних рапіристів та рапіристок із Києва, Київської, Львівської, Миколаївської, Черкаської, Чернівецької, Харківської та Запорізької областей, які змагалися у трьох вікових категоріях: U11, U13, U15.

Як повідомили в Національній федерації фехтування України, фехтувальники з Миколаївської області вибороли чотири медалі.

Найврожайнішими були змагання серед дівчат 2015 р.н. та молодше: Лєола Хотунцова здобула «золото», а Марія Калачова та Віра Новаленко посіли ІІІ місце. Усі три спортсменки представляють МСДЮСШОР.

Серед юнаків 2011 р.н. та молодше «срібло» здобув Єгор Пітеров (МФКФК).

