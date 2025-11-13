Вчора, 12 листопада, відбулися Всеукраїнські змагання з фехтування на рапірах серед юнаків та дівчат. Поборотися за нагороди в особистій першості на доріжки столичного фехтувально-спортивного клубу «Ля Флєш» вийшли 122 учасники та учасниці з Києва, Миколаєва, Чернівців, Білої Церкви, Львова та Львівської області.

Як повідомили в Національній федерації фехтування України, у рапіристів Миколаєва дві «бронзи».

Так, на третю сходинку п’єдесталу серед дівчат зійшла Віллора Шевченко, а серед хлопців – Богдан Завальний.

Як повідомляло Інше ТВ, в індивідуальних змаганнях кадетського чемпіонату України у миколаївців було «срібло»: серед дівчат на другу сходинку п’єдесталу зійшла Віллора Шевченко, а серед хлопців – Максим Служенко. Крім цього, у миколаївських команд на кадетському чемпіонаті – два «срібла» та «бронза» (ФОТО)