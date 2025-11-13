Інфляція на споживчому ринку Миколаївської області у жовтні 2025р. порівняно з вереснем становила 1,1%.

Ціни на продукти харчування та безалкогольні напої за місяць зросли на 1,5%. Найбільше подорожчали яйця – на 17,2%, сало – на 16,3%, крупи гречані – на 13,7%, овочі – на 7,7%. На 3,1–1,1% підвищились ціни на хліб, олію соняшникову, рибу та продукти з риби, молоко, масло, сир і м’який сир (творог), м’ясо та м’ясопродукти. Водночас подешевшав цукор на 8,3%, рис – на 3,7%, фрукти – на 2,1%.

Алкогольні напої, тютюнові вироби стали коштувати на 1,8% більше під впливом подорожчання тютюнових виробів на 3,8%.

Одяг і взуття стали обходитись споживачам на 4,6% дорожче, зокрема: взуття – на 7,5%, одяг – на 2,2%.

Ціни на транспорт в цілому не змінились. При цьому подорожчало паливо та мастила на 0,1%, але подешевшав проїзд в міжміському поїзді на 6,3%.