Президент України Володимир Зеленський пообіцяв підтримати повне розслідування корупційного скандалу, що розгортається, який охопив правлячу еліту країни, включаючи його колишнього бізнес-партнера, пише Bloomberg.

Тімур Міндіч, співвласник телевізійної компанії, яка допомогла Зеленському стати знаменитістю перед його президентською кампанією, у вівторок був названий ймовірним керівником схеми розкрадання до 100 мільйонів доларів.

Розслідування корупції вже змусило звільнити двох міністрів уряду після того, як Зеленський вимагав їхньої відставки. За словами слідчих, схема передбачала відкати від підрядників, які будують оборонні споруди для захисту об’єктів ядерної енергетики України від російських авіаударів.

«Найголовніше — це вироки для тих людей, які винні», — сказав Зеленський Bloomberg Television в інтерв’ю в Києві в середу. «Президент країни, яка перебуває у стані війни, не може мати друзів».

У середу Зеленський попросив уряд запровадити санкції проти його колишнього бізнес-партнера та ще одного бізнесмена — Олександра Цукермана, — який нібито був причетний до схеми. Міндіч покинув Україну за кілька годин до того, як антикорупційні органи країни оголосили про розслідування, повідомила державна прикордонна служба.

Президент повідомив Bloomberg, що не розмовляв з Міндічем з моменту оголошення розслідування корупції.

Загострення кризи швидко перетворюється на серйозне випробування для Зеленського після того, як на початку цього року він спробував обмежити незалежність двох антикорупційних агентств України. Ця спроба викликала масштабні вуличні протести та змусила президента змінити курс на тлі критики з боку міжнародних союзників, включаючи Європейський Союз.

Поки Україна бореться з масовими відключеннями електроенергії після російських ударів по її енергетичній інфраструктурі, розслідування розпалює громадське обурення тим, що хабарництво підриває боротьбу України за захист від нападів.

Національне антикорупційне бюро (НАБУ) та Спеціалізована антикорупційна прокуратура, відома як САП, оголосили в понеділок про затримання п’ятьох осіб у рамках 15-місячного розслідування «масштабного» хабарництва в енергетичному секторі.

Міністра юстиції Германа Галущенка було відсторонено від посади в середу, а пізніше звільнено. Він був міністром енергетики до перестановки в уряді в липні. Його наступниця Світлана Гринчук також пішла у відставку через кілька годин після того, як Зеленський заявив, що вона «не може залишатися на посаді».

Галущенко заперечила будь-які правопорушення та заявила у своєму дописі у Facebook, що захищатиме себе законом. Гринчук також заперечила, що вона порушила закон під час виконання своїх професійних обов’язків, у дописі у Facebook.

Міндіч контролював грошові потоки в енергетичному секторі України, заявив спеціальний прокурор з питань боротьби з корупцією на судовому засіданні у вівторок. Він також мав вплив на Галущенка та тодішнього міністра оборони Рустема Умерова, сказав прокурор. Умеров, який зараз є секретарем Ради національної безпеки і оборони України, заперечив звинувачення.

«Є бізнес, і є деякі урядовці, які фігурують у цьому розслідуванні», – сказав Зеленський. «Перш за все, міністри несуть політичну відповідальність, а потім, залежно від розслідування та судових рішень, іншу відповідальність».

Окремо детективи оголосили, що колишній віце-прем’єр-міністр Олексій Чернишов також був причетний до корупційної схеми, ідентифікуючи його як змовника, якого називають «Че Гевара».

Слідчі органи у своїх публікаціях у Telegram заявили, що мають докази того, що члени злочинного угруповання перерахували політику 1,2 мільйона доларів та майже 100 000 євро (116 000 доларів США) готівкою, і заявили, що йому було вручено повідомлення про підозру у незаконному збагаченні.

Цього ж чиновника вже підозрюють у інших корупційних справах, які розслідують НАБУ та САП. Серед них зловживання службовим становищем та отримання «незаконної вигоди», пов’язаної з угодою з майном.

«Як президент, я повинен забезпечити, щоб антикорупційні органи мали всі повноваження, і я не впливав на них», – сказав Зеленський. «Усі повинні бути однаково відповідальними перед законом».