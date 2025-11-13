Ватикан заявив, що явища у місті Дозюле на півночі Франції «не має надприродного походження». Раніше там заявляли про об’явлення Ісуса Христа.

Про це пишуть Vatican News та Reuters, пише Громадське.

Жінка-католичка, на ім’я Мадлен Омон, з Дозюле стверджувала, що бачила Ісуса Христа 49 разів у 1970-х роках. За її словами, він проголосив їй низку послань і наказав збудувати на місцевому пагорбі так званий «Славетний Хрест Дозюле» заввишки 738 метрів, щоб його було видно здалеку як символ спасіння всіх людей.

Ватикан має офіційну процедуру перевірки нібито об’явлень Ісуса Христа, застерігаючи від використання таких явищ із комерційною метою. Щодо заяв про появу Христа в Дозюле доктринальний орган Ватикану оголосив, що його мають вважати «таким, що не має надприродного походження».

Також у листі доктринального органу вказують на проблемні моменти в посланнях Дозюле, зокрема — порівняння хреста в Дозюле з Хрестом Єрусалимським. Таке порівняння, мовляв, може ввести людей в оману: ніби те, що Христос зробив лише раз через свою смерть на хресті, можна повторити, побудувавши величезний хрест.

«Хрест не потребує 738 метрів сталі чи бетону, щоб бути впізнаваним: він підноситься щоразу, коли серце, зворушене благодаттю, відкривається прощенню», — заявили у Ватикані.

У заяві також зазначають, що під час нібито об’явлень у французькому місті Ісус нібито сказав, що кінець світу настане до 2000 року: «Очевидно, це нібито пророцтво не здійснилося».