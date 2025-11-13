США запровадили санкції проти українських компаній за допомогу Ірану у виробництві ракет і дронів. Загалом санкції введені проти 32 осіб та компаній з 8 країн, пише telegraf.

Згідно з повідомленням Міністерства фінансів США, під санкції Управління з контролю за іноземними активами (OFAC) потрапили дві українські компанії — GK Imperativ Ukraina LLC та Ekofera LLC. За даними США, вони виступали посередниками у постачанні Ірану аерокосмічних матеріалів для державної компанії Iran Aircraft Manufacturing Industrial Company (HESA), яка виробляє іранські військові літаки та безпілотники серії Ababil.

За даними США, іранський посередник Бахрам Табібі використовував українські фірми для обходу міжнародних обмежень та закупівлі обладнання на користь HESA. Серед товарів — індикатори положення та магнітометри.

До санкцій також потрапили іранські громадяни Батул Шафієй та Саїд Пахлавані Неджад, які, за твердженням Вашингтона, допомагали організовувати фінансові перекази і постачання з України до Ірану. Останній “сприяв продажу HESA компонентів генератора змінного струму, двигунів, індикаторів положення, датчиків та іншого обладнання”.

Нові обмеження передбачають блокування всіх активів визначених компаній і осіб на території США, а також заборону американським громадянам і компаніям вести з ними будь-які операції. Мінфін США підкреслив, що крок спрямований на “порушення глобальних мереж постачання”, які забезпечують Іран матеріалами для виробництва твердопаливних ракетних двигунів та безпілотних апаратів.