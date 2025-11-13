На Донеччині мати 18 років зберігала тіло померлої доньки у квартирі – їй повідомлено про підозру.

Перший заступник керівника Костянтинівської окружної прокуратури повідомив про підозру 58-річній мешканці Костянтинівки у злісному невиконанні обов’язків по догляду за дитиною, що спричинило тяжкі наслідки, та у нарузі над тілом померлої людини (ст. 166, ч. 1 ст. 297 КК України).

Жінка протягом багатьох років не дбала про своїх двох доньок. Вона не забезпечувала їх їжею, лікуванням і належними умовами проживання. Діти жили у занедбаній квартирі без світла, тепла та необхідної гігієни. Молодшу дівчинку мати змушувала жебракувати та збирати їжу на кладовищі, а у разі відмови лякала та погрожувала покаранням.

У грудні 2006 року 22-річна донька підозрюваної померла. Про її смерть жінка лікарям чи поліції не повідомила, а її сестру запевнила в тому, що та спить і скоро прокинеться. Також примушувала ночувати в ліжку поруч із тілом сестри упродовж декількох днів, забороняючи розповідати про це будь-кому. Крім того, мати обмивала та переодягала померлу.

Коли молодшій потерпілій виповнилося 19 років, вона залишила домівку та переїхала до іншого міста, де намагалася розпочати нове життя й поступово відійти від пережитого. Лише у 2025 році дівчина звернулася до адвокатів і розповіла про своє минуле. Тоді ж інформацію про можливий злочин отримала і поліція. Під час огляду квартири правоохоронці виявили муміфіковані рештки старшої сестри, які пролежали близько 18 років.

Досудове розслідування – СВ ВП №2 Краматорського РУП ГУНП в Донецькій області.

У межах кримінального провадження підозрювану буде направлено на експертизу для встановлення її психічного стану відповідно до закону.