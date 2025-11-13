Україна отримала EUR5,9 млрд від Європейського Союзу в рамках ERA Loans і Ukraine Facility, повідомила прем’єр-міністр Юлія Свириденко.

“EUR4,1 млрд у межах механізму ERA Loans — завершальний транш у рамках програми на EUR18 млрд, профінансованої з прибутків від заморожених російських активів. Це – приклад того, як росія починає платити за свої злочини. І водночас — сигнал європейської солідарності та рішучості підтримувати нашу здатність вистояти”, – написала Свириденко в телеграм-каналі.

Крім того, 1,8 млрд євро Україна отримала у межах програми Ukraine Facility.

“Обидва рішення — результат стратегічного партнерства та довіри між Україною та Європейським Союзом. Вдячна президентці Єврокомісії Урсулі фон дер Ляєн, єврокомісарам Валдісу Домбровскісу та Марті Кос за лідерство й непохитну підтримку України. Це допомагає нам зберегти макрофінансову стабільність навіть в умовах викликів війни — найбільшої у Європі з часів Другої світової”, – написала вона.

За словами прем’єра, ці кошти – про врятовані життя, відновлену інфраструктуру, зміцнену економіку, що, у свою чергу, означає: більше внутрішніх ресурсів буде спрямовано на оборону.

Кошти скерують на відновлення енергетичної інфраструктури та стабілізацію енергосистеми. Про це під час виступу в Європарламенті заявила президентка Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн.

Євросоюз виділить майже 6 мільярдів євро в межах кредиту ERA та фонду підтримки України Ukraine Facility.

Урсула фон дер Ляєн зазначила, що ЄС допоможе стабілізувати енергомережу України, експортуючи понад 2 гігавати електроенергії до України. Також ЄС допоможе захистити критично важливу інфраструктуру, наприклад, за допомогою нового обладнання для боротьби з безпілотниками.

Вона заявила, що лише за один день минулого тижня росія запустила понад 40 балістичних і крилатих ракет, а також майже 500 безпілотників, спрямованих проти енергетичної інфраструктури України. Унаслідок цього удару були знищені дві великі електростанції.

«Не змігши досягти прогресу на полі бою, путін знову намагається тероризувати український народ. Використати зиму як зброю. Заморозити Україну до покірності. Він знову повинен зазнати невдачі», — наголосила президентка Єврокомісії.

Напередодні голова бюджетного комітету Верховної Ради Роксолана Підласа повідомляла, що 13 листопада Україна очікує отримати 4,1 мільярда євро в межах механізму ERA Loans та 1,9 мільярда євро в межах Ukraine Facility.

Підласа також додала, що триває робота по «репараційному кредиту». Україна наполягає на можливості використання його для потреб оборони через бюджет, зокрема на виплати військовим.

Ukraine Facility — це фінансова підтримка України від Євросоюзу, розміром 50 мільярдів на 2024-2027 роки. Програма спрямована на забезпечення макроекономічної стабільності, відбудову, модернізацію країни та сприяння євроінтеграції України.

ERA — це ініціатива країн «Великої сімки», яка передбачає надання Україні близько 45 мільярдів євро фінансової підтримки. Погашення цих кредитів здійснюватиметься коштом доходів від заморожених активів рф.