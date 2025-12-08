Як повідомляє Укрзалізниця, 7 грудня Вифлеємський вогонь миру вже прибув до Києва. У різні куточки України його вже впʼяте доставлять потягами Укрзалізниці.

Пластуни станиці Миколаїв запрошують містян на урочисту церемонію передачі Вифлеємського Вогню Миру — символу тепла, надії та єднання, що прямує з місця народження Ісуса Христа.

Вифлеємський Вогонь Миру є міжнародною скаутською традицією, яка особливо важлива для нас сьогодні, коли Україна потребує світла та віри у перемогу. Цей вогонь, запалений від вічного полум’я у Вифлеємі, символізує мир і злагоду (прагнення до життя без війни та конфліктів), світло і надію (віру в краще майбутнє та силу людського духу), єднання (зв’язок між людьми, громадами та країнами).

Урочиста церемонія передачі Вифлеємського вогню відбудеться о 18.00 8 грудня 2025 р. на залізничному вокзалі Миколаїв.

Приходьте!

