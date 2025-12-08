Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 08.12.25 орієнтовно склали:
особового складу – близько 1 181 680 (+810) осіб
танків – 11 403 (+2) од.
бойових броньованих машин – 23 689 (+1) од.
артилерійських систем – 34 917 (+10) од.
РСЗВ – 1 562 (+0) од.
засоби ППО – 1 253 (+0) од.
літаків – 431 (+0) од.
гелікоптерів – 347 (+0) од.
БПЛА оперативно-тактичного рівня – 88 457 (+530) од.
крилаті ракети – 4 058 (+4) од.
кораблі / катери – 28 (+0) од.
підводні човни – 1 (+0) од.
автомобільна техніка та автоцистерни – 69 182 (+47) од.
спеціальна техніка – 4 018 (+3) од.
Дані уточнюються, кажуть в Генштабі ЗСУ.