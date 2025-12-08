Прем’єр-міністр Ізраїлю Біньямін Нетаньягу заявив, що не планує виходити з політики в обмін на можливе помилування у корупційних провадженнях.

Про це повідомляє УНН з посиланням на The Times of Israel.

Ця заява пролунала під час зустрічі Нетаньягу з канцлером Німеччини Фрідріхом Мерцем. На запитання журналістів щодо ймовірності припинення політичної діяльності, Нетаньягу заявив “ні”.

Але згодом він жартома зазначив, що іноземні політики та журналісти “надто переймаються його майбутнім”.

Нетаньягу також наголосив, що саме громадяни Ізраїлю визначатимуть його долю як політика.

