Президент США Дональд Трамп, відповідаючи на питання про подальший крок у переговорах між Росією та Україною, зазначив, що американська сторона спілкувалася і з Путіним, і з українським керівництвом, зокрема з президентом Володимиром Зеленським.

За його словами, станом на кілька годин тому Зеленський «ще не читав» запропонований план.

Трамп: Ми розмовляли з президентом з президентом путіним, і ми спілкувалися з українськими лідерами, включно із Зеленським, президентом Зеленським. І мушу сказати, що я дещо розчарований тим, що президент Зеленський ще не прочитав пропозицію.

Це станом на кілька годин тому. Його команда в захваті від цього, але він — ні.

росія з цим згодна. росія, гадаю, радше хотіла б отримати всю країну, якщо так подумати.

Але росія, як я вважаю, з цим згодна. Але я не певен, що Зеленський з цим згоден.

Його команда це підтримує, але він цього не читав. Тож колись ти мені це поясниш, Джефф?