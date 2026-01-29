Протягом 28 січня та в ніч на 29 січня на території Миколаївської області зареєстровано 5 пожеж, з яких 4 — у приватному секторі.

Про це повідомили в ГУ ДСНС України у Миколаївській області, передає Інше ТВ.

Трагічний випадок стався у селищі Врадіївка Первомайського району. У приватному житловому будинку під час незначної пожежі загинули двоє чоловіків 1976 та 1996 років народження. Тіла загиблих були виявлені співробітниками поліції до прибуття підрозділів ДСНС. За попередніми даними, причиною займання стало порушення правил пожежної безпеки при експлуатації пічного опалення.

Масштабну пожежу приватного житлового будинку ліквідували вогнеборці у с. Миколаївське Шевченківської ТГ Миколаївського району. Вогонь охопив перекриття даху та побутові речі на площі 150 кв. м.

Також горів житловий будинок у с. Рівне Чорноморської ТГ Миколаївського району — площа пожежі склала 6 кв. м.

У с. Станційне Новобузької ТГ Баштанського району рятувальники загасили пожежу даху будівлі, що не експлуатується, на площі 25 кв. м.

Окрім цього, в Інгульському районі м. Миколаєва виникла пожежа сміттєвого контейнера.

Причини інших займань встановлюються.

До ліквідації пожеж залучалися 16 рятувальників, 4 одиниці техніки ДСНС, а також відділення місцевої пожежної охорони «Шевченкове».

