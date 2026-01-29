Територію узбережжя Чорного моря в Одесі обстежено: екоінспектори ПЕК №1 перевірили інформацію про викид морських коників.

Починаючи з 27 січня 2026 року почала поширюватися інформація про масовий викид загиблих чорноморських морських коників (Hippocampus guttulatus) на узбережжі Чорного моря, зокрема в районі пляжу «Ланжерон» міста Одеси.

З метою перевірки зазначеної інформації 28 січня 2026 року державними інспекторами ПЕК №1 Державної екологічної інспекції Південно-Західного округу проведено обстеження прибережної смуги Чорного моря на ділянці від пляжу «Ланжерон» до 16-ї станції Великого Фонтану.

У ході обстеження зафіксовано викиди морських коників уздовж берегової лінії зі щільністю від 2 до 92 екземплярів на 1 м² узбережжя. При цьому кількість загиблих особин поступово зменшується у напрямку 16-ї станції Великого Фонтану.

Для встановлення можливих причин загибелі водних організмів Інспекцією відібрано проби морської води. Лабораторні дослідження проводитимуться в лабораторії інспекції.

ПЕК №1 продовжує моніторинг стану прибережної зони та інформуватиме громадськість про результати досліджень після їх завершення.