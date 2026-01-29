Адміністрація Трампа вважає вступ Україну у ЄС частиною спільних гарантій безпеки. І вони намагалися протиснути це питання у розмовах з лідерами країн Європи, тому що взагалі хочуть, щоб Україна була не їх проблемою. Але європейці, навіть наші партнери, пояснюють, що це неможливо.

-Ми в грудні в Берліні й три тижні тому в Парижі дуже докладно обговорювали цю тему між собою, і ми також сказали американцям, що вступ України з 1 січня 2027 року виключений. Це неможливо, — підтвердив бундесканцлер Німеччини Фрідріх Мерц.

-Усі держави-члени, зокрема й Україна, які згодом хочуть приєднатися до Європейського Союзу, мають виконати Копенгагенські критерії. Ці процеси зазвичай тривають кілька років.

Україна повинна мати перспективу стати членом Європейського Союзу, але це довгостроковий процес.

На цьому шляху ми можемо поступово наближати Україну до Європейського Союзу — це завжди можливо, але такий швидкий вступ просто неможливий.

До того ж зараз є й інші пріоритети — це переговори, які, ведуться в Абу-Дабі. Ми якраз перебуваємо з американською та українською делегаціями в тісному контакті.

Копенгагенські критерії — базові вимоги до держав, які прагнуть вступити до Європейського Союзу. Були ухвалені в 1993 році на саміті ЄС у Копенгагені.

Політичні критерії: Стабільна демократія, верховенство права, повага до прав людини та захист прав національних меншин.

Економічні критерії: Функціонуюча ринкова економіка та здатність витримувати конкурентний тиск та ринкові механізми Європейського Союзу.

Правові (інституційні) критерії. Здатність виконувати зобов’язання членства в ЄС — повністю імплементувати законодавство ЄС і працювати за спільними правилами та політиками Союзу: прийняти стратегічні цілі ЄС, зокрема участь у спільній економічній політиці та, в перспективі, в валютному союзі (євро).