У м. Миколаєві зафіксовано випадок отруєння чадним газом.

За інформацією медиків, підлітка 2011 р. н. госпіталізовано до лікувального закладу у стані середньої важкості.

Про це повідомили в ГУ ДСНС України у Миколаївській області і нагадали про небезпеку чадного газу, який не має кольору та запаху, проте його дія може бути фатальною за лічені хвилини.

Потрапляючи в організм, чадний газ блокує здатність крові переносити кисень до органів. Найшвидше страждають мозок та серце. Для дітей небезпека подвійна: через меншу масу тіла та інтенсивніший обмін речовин отруєння у них настає швидше, ніж у дорослих.

Якщо у вашій оселі є газова колонка, котел або піч, ви повинні знати перші ознаки отруєння:

головний біль (найчастіший симптом);

запаморочення та слабкість;

нудота або блювання;

задишка та прискорене серцебиття;

сплутаність свідомості.

