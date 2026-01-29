Нагадаємо, як повідомляло ІншеТВ, рік назад у Карпатах на Драгобраті загинула лижниця. Подробиці трагедії (ФОТО). Загинула 28-річна Катерина Ігнатьєва, лікарка-дерматолог, косметолог та трихолог із Ковеля – вона не втрималася на бугельному підйомнику, втратила рівновагу, полетіла вниз і зіткнулася з гострою частиною захисного паркану.

І ось тепер, рік по тому повідомлено про підозру керівництву гірськолижного курорту Драгобрат у справі за фактом загибелі туристки.

Про це повідомили в Офісі гепрокурора.

– Трагедія відбулася 18 січня 2025 року. 28-річна лікарка з Волинської області приїхала на відпочинок разом із друзями. За матеріалами слідства, під час підйому на витягу дівчина проїхала близько 350 метрів, після чого не втрималася за трос, впала та почала стрімко ковзати вниз схилом. На великій швидкості потерпіла вдарилася головою об металеве огородження, яке не було обладнане захисними матами, та загинула на місці події.

Упродовж досудового розслідування правоохоронні органи провели комплекс необхідних експертиз, зокрема експертизу з охорони праці.

Її висновки підтвердили, що на момент трагедії керівництво курорту:

▪️не забезпечило належний технічний стан огороджень;

▪️допустило експлуатацію витягу в небезпечних умовах;

▪️не організувало роботу аварійно-рятувальної служби на території курорту.

Саме після отримання результатів цих експертиз з’явилися правові підстави для повідомлення про підозру керівництву курорту.

Підозрюваним інкримінують порушення правил безпеки під час виконання робіт з підвищеною небезпекою особою, яка зобов’язана їх дотримувати, що спричинило загибель людини (ч. 2 ст. 272 КК України).

Наразі вирішується питання про обрання підозрюваним запобіжних заходів. Прокуратура клопотатиме про тримання їх під вартою. Досудове розслідування здійснюють слідчі ГУНП в Закарпатській області за процесуального керівництва Закарпатської обласної прокуратури.

Нагадаємо також, як повідомляло ІншеТВ, Високогірний курортний комплекс “Драгобрат” виставлений на продаж. Раніше було дорожче (ФОТО)