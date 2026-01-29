У ніч на 29 січня (з 18:00 28 січня) противник атакував 105 ударними БпЛА типу Shahed, Гербера, Італмас та безпілотниками інших типів із напрямків: Брянськ, Орел, Міллерово, Приморсько-Ахтарськ – рф., ТОТ Донецьк, Гвардійське – ТОТ АР Крим, близько 70 із них – “шахеди”.

Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України.

Як повідомили в Командуванні Повітряних сил ЗСУ, за попередніми даними, станом на 08:30, протиповітряною обороною збито/подавлено 84 ворожі БпЛА типу Shahed, Гербера, Італмас та дрони інших типів на півночі, півдні, центрі та сході країни.

Зафіксовано влучання 18 ударних БпЛА на 7 локаціях.

Атака триває, в повітряному просторі декілька ворожих БпЛА. Дотримуйтесь правил безпеки!

