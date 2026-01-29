Ворожі атаки по Миколаївській області за минулу добу, станом на 07:00 ранку 29 січня

Вчора на Миколаївщині збито/подавлено чотири ударних БпЛА типу «Shahed 131/136»/безпілотників-імітаторів різних типів. В Первомайській селищній громаді внаслідок атаки та падіння уламків збитого БпЛА пошкоджено гараж. Постраждалих немає.

Миколаївський район

Учора ворог 11 разів атакував FPV-дронами Очаківську та Куцурубську громади. Внаслідок чого в с. Дніпровське пошкоджено приватний будинок та господарську споруду. Постраждалих немає.