29 січня близько опівночі російські війська завдали удару по одному з населених пунктів Запорізької області.

Загинули троє людей: 62-річний чоловік та жінки 26 і 50 років. Поранено 57-річного чоловіка. Дані щодо постраждалих уточнюються, кажуть в ДСНС України.

Пошкоджено 7 приватних будинків, один – знищено. Рятувальники ліквідували пожежу житлового будинку 100 кв.м. та загоряння газової труби. На місці працюють усі екстрені служби.

Ворог вночі атакував Одесу ударними БпЛА. Пошкоджено обʼєкт інфраструктури. Інформація про постраждалих не надходила.

Про це повідомив начальник Одеської МВА Сергій Лисак.

Усі міські служби та соціальний транспорт працюють у штатному режимі. Комунальники продовжують ліквідацію наслідків негоди та минулих ворожих атак.

Як повідомляло Інше ТВ, На Миколаївщині збили 4 дрони