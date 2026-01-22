22 січня Президент України Володимир Зеленський підписав Указ №67/2026 «Про відзначення державними нагородами України з нагоди Дня Соборності України», в якому відзначив українців за значні заслуги у зміцненні української державності, мужність і самовідданість, виявлені у захисті суверенітету та територіальної цілісності України, вагомий особистий внесок у розвиток різних сфер суспільного життя, сумлінне виконання професійного обов’язку.

Серед нагороджених є двоє миколаївців, передає Інше ТВ.

Так, почесне звання «ЗАСЛУЖЕНИЙ ДІЯЧ НАУКИ І ТЕХНІКИ УКРАЇНИ» присвоєно Тригубу Олександру Петровичу, професорові кафедри Чорноморського національного університету імені Петра Могили, а «ЗАСЛУЖЕНИЙ ПРАЦІВНИК ФІЗИЧНОЇ КУЛЬТУРИ І СПОРТУ УКРАЇНИ» – Ніколаєву Михайлу Олеговичу, начальникові управління молоді та спорту Миколаївської обласної державної адміністрації.

